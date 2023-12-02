На Запорожской АЭС произошел полный блэкаут: есть угроза ядерной безопасности, — "Энергоатом"

В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты использовали 4 энергоблок с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок ЗАЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

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В пятницу, 1 декабря, на оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошел полный блэкаут. Вечером произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

По их данным, в 02:31 часов во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ.

"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже оставили в работе.

Оккупанты нарушают условия эксплуатации АЭС

В "Энергоатоме" заявили, что наибольшая угроза безопасности в соответствующем состоянии атомной станции существует на 4 энергоблоке.

По их словам, российские оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

"Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние", — отметили в пресс-службе.

Блэкаут создает угрозу ядерной и радиационный безопасности

Усилиями украинских специалистов 2 декабря в 7 часов утра возобновили связь с украинской энергосистемой, а именно восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", — отметили на предприятии.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Напомним, 27 ноября в пресс-службе "Энергоатома" сообщили, что армия России использует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) как огневую позицию для размещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) и обстрелов территории Украины.

В воскресенье, 26 ноября, на Запорожской атомной электростанции эксперты МАГАТЭ услышали несколько громких звуков, которые, по предположению, могли быть результатом запуска ракет российскими вблизи станции. Однако из-за плохих погодных условий наблюдать за этими запусками не удалось.

17 ноября из-за нанесенного ущерба персоналу оккупантов возникла угроза сбоя в работе дизель-генераторов ЗАЭС. Это может привести к возникновению ядерного ЧП, отметили тогда энергетики Украины. Они подчеркнули, что российские захватчики продолжают нарушать технические стандарты в эксплуатации оборудования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сообщается, что эти нарушения преимущественно затрагивают энергоблоки №2, 4 и 6 этой станции, как уточнили в госпредприятии.

Ранее, 28 сентября в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.