До 100 тысяч гривен: кто из украинцев может получить кредит на свой бизнес

Программа от Министерства социальной политики Украины позволяет получить деньги на открытие собственного дела. При этом есть условия, при которых долг можно не возвращать.

Министерство социальной политики Украины возобновило программу кредитования "Рука допомоги", которая позволяет малообеспеченным гражданам получить беспроцентную помощь на открытие собственного дела. Фокус разобрался в условиях выдачи кредита.

Кредит для малообеспеченных

Размер кредита составляет до 100 тысяч гривен и выдается на срок до 3 лет. После окончания срока кредитования средства необходимо вернуть государству, но при этом размер возвращаемой суммы уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.

Можно ли не возвращать кредит

Минсоцполитики определило условия, при которых кредит можно не возвращать. Это возможно, если:

Сумма уплаченных налогов, сборов и ЕСВ больше, чем размер кредита.

В первый год после получения кредита трудоустроено два малообеспеченных человека по направлению Центра занятости и они проработали на своем месте не менее 2 лет.

Как получить кредит для малообеспеченных

Чтобы получить кредит, необходимо обратиться в ближайший центр занятости и предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении кредита;

бизнес-план;

справку о несудимости.

Соответствующая комиссия рассматривает предоставленные документы и принимает решение, о котором заявителя уведомляют в письменном виде. Если ответ положительный, заявитель должен открыть ФЛП или создать юридическое лицо в течение 30 календарных дней.

Кто входит в комиссию при центре занятости

В комиссию входят представители центра занятости, органов социальной защиты, местных органов самоуправления, территориальных структур налоговой, организаций работодателей и профсоюзов (по согласованию).

Напомним, по мнению специалистов, что после кризиса на рынке микрокредитования в начале большой войны с Россией, ежемесячно украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Фокус разбирался, сколько украинцы уже задолжали финансовым организациям.