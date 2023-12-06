Болгария частично отменила эмбарго на агротовары из Украины: какие есть возможности для экспорта

Правительство Украины начинает принимать заявки на экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию. Режим предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт.

Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало план действий Украины по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и глава земледелия Республики Болгария Кирилл Ватев согласовали порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Такой режим предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт, сообщили в украинском министерстве.

Также речь идет о договоренности в тщательном отслеживании перемещения агропродукции.

Как сказал Сольский, сейчас для Украины важно использовать все возможности для экспорта агропродукции, поэтому есть еще одна.

"Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало наш план действий по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Наконец все технические вопросы между нашими странами согласованы и украинское правительство может начать прием заявок от экспортеров", — добавил Сольский.

Ранее Как сообщалось, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

В июле 2023 года Болгария вместе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией выступили за то, чтобы запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца года.

Напомним, что 25 июля комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зерновой сделки".

15 сентября Еврокомиссия объявила, что Евросоюз не будет продлевать временные ограничения в отношении украинского зернового экспорта в пять соседних стран. После этого Польша, Венгрия и Словакия объявили о решении в дальнейшем единолично блокировать импорт украинской агропродукции.

В то же время ЕС лишь одобряет "коридоры солидарности" и помощь Украине, однако не за счет европейских производителей и аграриев.