Украинцы рискуют потерять субсидии на коммуналку: кого могут лишить льгот

По словам директора профильного департамента ПФУ Елены Охрименко, если задолженность превышает 680 гривен и не погашена в течение трех месяцев, то субсидии могут отменить.

Украинцы, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, могут лишиться выплат. Об этом рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Елена Охрименко.

По ее словам, если задолженность превышает 680 гривен и не погашена в течение трех месяцев, ПФУ не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Отметим, что согласно решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Как получать субсидию, если есть долги за коммуналку

В Украине в 2023 году жилищная субсидия не назначается, если получатель имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако есть и исключения.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, субсидию назначат, даже если есть задолженность, в следующих случаях:

Документально подтверждена уплата задолженности. Это значит, что получатель субсидии должен предоставить в ПФУ документы, подтверждающие, что он погасил задолженность перед поставщиком коммунальных услуг.

Заключен договор о реструктуризации задолженности. В этом случае получатель субсидии должен заключить с поставщиком коммунальных услуг договор о реструктуризации задолженности, в соответствии с которым он обязуется погасить долг в течение определенного срока.

Потребитель обжаловал задолженность в судебном порядке. В этом случае получатель субсидии должен предоставить в ПФУ определение суда об открытии производства по делу.

Чтобы получить субсидию, даже если есть задолженность, необходимо обратиться в отделение ПФУ по месту жительства с заявлением о назначении субсидии. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие задолженности и основания для ее исключения из расчета субсидии.

Напомним, усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий в Украине ввели с 2023 года. Службы будут проводить три этапа проверки. Во время обращения за помощью, ее получения, а также после соответствующих выплат.