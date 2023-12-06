Зарплаты в Украине растут: кому и где платят больше 20 тысяч гривен в месяц

В ноябре средняя зарплата в Украине выросла, а больше всего выросли суммы в зарплатных предложениях в категории "Охрана, безопасность". При этом специалисты отметили, что количество предложений работы уменьшилось, а вот количество откликов от соискателей впервые за 2023 год выросло.

В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 грн до 18 500 грн), Одесской (+150 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+245 грн до 17 745 грн), и Харьковской области (+500 грн до 17 500 грн). Об этом говорится в аналитике от экспертов Work.ua.

Как платят: у кого сейчас самые высокие зарплаты и кому их повышают

По данным анализа рынка труда, в прошлом месяце наибольший рост зарплат ощутили работники в таких сферах:

с 35 000 до 37 500 — "Топ-менеджмент, руководство высшего звена";

с 23 000 до 24 000 — "Продажи, закупки";

с 20 000 до 22 250 — "Страхование";

с 20 000 до 21 000 — "Управление персоналом, HR";

с 18 500 до 20 000 — "Медицина, фармацевтика";

с 19 000 до 20 000 — "Телекоммуникации и связь";

с 16 000 до 19 000 — "Охрана, безопасность";

с 18 000 до 19 000 — "Рабочие специальности, производство";

с 17 500 до 18 300 — "Юриспруденция";

с 15 000 до 15 500 — "Образование, наука";

с 15 000 до 15 500 — "Розничная торговля".

Рост зарплат в секторе "Безопасность, охрана" связан с рекрутингом со стороны Минобороны, говорят специалисты

"Причем, по сравнению с октябрем, больше всего выросли зарплаты именно в категории "Охрана, безопасность" — на 19%. Это связано с военным рекрутингом, ведь таким специалистам предлагают от 25 000 грн до 125 000 грн. Рейтинг должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) также возглавляют специалисты, которые нужны армии: инженер дронов, пилот (75 000 грн) и связист (67 500 грн)", — говорят эксперты Work.ua.

По данным аналитики, среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели:

58 500 — медиабаер;

50 000 — эндодонтист;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — риэлтор;

37 500 — рихтовщик;

36 000 — бизнес-аналитик;

35 000 — медиапродюсер;

34 000 — арматурщик;

33 750 — автослесарь.

Специалисты Work.ua отмечают, что в ноябре работодатели опубликовали 101 467 вакансий. По сравнению с октябрем, количество предложений работы сократилось на 3%. Такая динамика вполне закономерна для сезонных колебаний на рынке труда: после пика активности в сентябре и октябре, количество вакансий постепенно сокращается. Поэтому следующего оживления стоит ожидать уже после сезона зимних праздников.

Зависит от области: где сейчас больше всего предложений работы

Если сравнить с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест происходит на западе страны: в Закарпатской (180%), Ивано-Франковской (167%), Хмельницкой (147%), Черновицкой (142%) и Львовской области (138%). Однако в ноябре по сравнению с октябрем прирост вакансий зафиксирован также в приближенных к фронту областях: Черниговской (+3%, 1 182 вакансий), Николаевской (+2%, 1 263), Запорожской (+1%, 1 869).

Больше всего новых предложений работы — в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях Фото: work.ua

Однако лидерами по количеству вакансий в Украине являются 5 областей: Киевская, Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская, именно там сконцентрировано 63% рабочих мест.

Нужные специалисты: кого именно ищут работодатели в Украине

Что касается спроса, то в Work.ua отметили, что наибольшее количество работы украинцам уже второй месяц подряд предлагает категория "Рабочие специальности, производство" (-6% к октябрю, 18 879 вакансий). Предыдущий неизменный лидер, "Сфера обслуживания", имеет 17 989 предложений работы (-8%). Также среди лидеров категории "Продажа, закупка" (-2%, 13 711), "Розничная торговля" (-3%, 12 438), "Логистика, склад, ВЭД" (-5%, 10 765), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (-1%, 9 615).

В то же время заметен прирост предложений работы в категории "Охрана, безопасность" (+ 15%, 2 494 вакансий). Также выросло количество вакансий в категории "Телекоммуникации и связь" (+2%, 4 039) и "Юриспруденция" (+1%, 1 257).

Ранее Фокус писал, что по информации ПФУ, за 2023 год средняя зарплата в Украине выросла на 8,4%.

Также сообщалось, что в государственном бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что в среднем украинские работники будут получать 21 809 грн.