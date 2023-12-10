Финансовая помощь: как получить выплату 5800 гривен от ООН

Граждане Украины, которые соответствуют определенным критериям могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. В частности, родители-одиночки и семьи, которые занимаются приемными детьми.

Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит сбор данных на получение финансовой помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает издание"На пенсии".

По информации благотворительного фонда, "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь.

Кто может получить денежную помощь от ООН

Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций и имеет ежемесячный доход не выше 5400 гривен на человека. По данным фонда, заявители, которые зарегистрировались в период с 1.10.23 до 31.12.23, получат выплаты по 3600 гривен и дополнительно для подготовки к зимнему периоду по 2220 гривен на каждого члена семьи на 3 месяца.

Подать заявку могут граждане Украины, которые соответствуют следующим критериям:

родители-одиночки, которые заботятся о несовершеннолетних детях в возрасте до 18 лет и/или людей старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Как подать заявку на денежную помощь от ООН

Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:

индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);

документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;

документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).

Напомним, 24 ноября сообщалось, что в Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН. Рост с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен произойдет за счет средств ВПП ООН.