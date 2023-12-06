Превысили довоенный уровень: теневой нефтяной рынок РФ достиг $11 млрд, — Bloomberg

По словам журналистов, западные санкции заставили Кремль создать прибыльный бизнес вместе с большим количеством торговцев и судоходных компаний.

Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти, несмотря на санкции. Ее ежемесячный доход за счет теневого флота вырос до довоенного уровня и даже достиг более высоких показателей. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, западные санкции, включая ценовой потолок в 60 долларов за баррель на нефть из РФ, заставили Кремль создать прибыльный бизнес вместе с большим количеством торговцев и судоходных компаний.

Издание пишет, что объем этого теневого рынка составляет около 11 млрд долларов в год. Как рассказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман, использование теневого флота и альтернативы морскому страхованию от компаний Запада – не новые способы торговать в обход санкций.

По словам Фишмана, этими способами уже давно пользуется Иран.

"Теперь, когда их использует такой крупный производитель, как Россия, они стали более распространенными", — заявил Фишман.

Отмечается, что очевидна растущая значимость теневого флота. Так, в 2023 году с его помощью перевезено около 45% российской нефти.

В материале говорится, что Запад пытается бороться с обходными путями России, однако, как сказали журналистам источники среди властей Греции, предотвратить эту деятельность очень тяжело.

Сообщается, что эффективность западных санкций сильно снизилась. Причина – недостаточный мониторинг и несоблюдение политики ценового потолка на нефть. Кроме того, РФ пользуется "лазейкой" в области нефтепереработки. Юридически она позволяет Кремлю отправлять в другие страны нефтепродукты из сырой российской нефти.

Напомним, что директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь рассказал Фокусу, что санкции не помогают ослабить армию РФ. Так, только лишив Россию доходов от продажи природных ресурсов и технологий для их добычи можно снизить наращивание армии РФ. Это вполне возможно, разве что нужна воля европейцев, потому что экономика — это по меньшей мере 50% любой войны.