Бизнес помог: Кремль получил дополнительные $3 млрд для войны с Украиной

Новые поступления в бюджет под видом "налога на войну" уже достигли 305 миллиардов рублей (3,29 миллиарда долларов), хотя до конца января 2024 года российские власти рассчитывали, что получат всего 300 млрд.

Российский бизнес уже заплатил в казну более трех миллиардов долларов в качестве "налога на войну". Об этом сказал 6 декабря журналистам газеты "Известия" министр финансов России Антон Силуанов.

"Налогоплательщики сами выбирают: заплатить в 2023 году по ставке 5% или в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этого мероприятия сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали", — рассказал он.

По его подсчетам, общие поступления уже вышли на уровень в 305 миллиардов рублей (3,29 миллиарда долларов). При этом до конца января 2024 года российские власти рассчитывали на 300 миллиардов рублей (3,24 миллиарда долларов).

Новый налог для бизнеса в России

Пополнять бюджет за счет местного бизнеса российские власти решили еще летом 2023 года, когда Госдума поддержала закон о введении налога на сверхприбыли. Налог ввели для организаций, средняя прибыль которых в период с 2021 по 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли. Оплатить налог нужно до 28 января 2024 года, но если предприятия делают это до 30 ноября 2023 года, им предоставляют скидку в размере 50%. То есть они платят от сверхприбыли не 10, а 5%.

Сбор налога на сверхприбыль переадресовываю в федеральный бюджет РФ. Эти доходы помогают стране-агрессору продолжать войну против Украины, поскольку за счет налога бюджет получает дополнительные средства с российских бизнесов.

Напомним, по оценке экспертов Института изучения войны (ISW), бюджет России рекордно увеличил федеральные расходы на оборону на 2024 год, чтобы и в дальнейшем поддерживать вторжение на территорию Украины. Так, в Кремле собираются потратить 157,5 миллиардов долларов на оборону и силовой блок в целом, чтобы усилить потенциал армии, находящейся в нашей стране.

В свою очередь Украина тоже увеличивает свои военные расходы. Например, в госбюджете на 2024 год для Минобороны есть 1,164 триллиона гривен, а еще 104,3 миллиарда гривен собираются выделить на Нацгвардию.