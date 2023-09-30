Годовой бюджет Курганской области: на содержание Путина за три года потратят почти 75 млрд рублей

По информации журналистов, расходы на президента РФ – почти в 20 раз больше, чем на медицинскую отрасль.

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74,7 млрд рублей – именно столько денег планирует заложить российское правительство в федеральный бюджет на 2024-2026 годы на для обеспечения "функционирования" президента РФ Владимира Путина, сообщает The Moscow Times. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму РФ.

Утверждение этого бюджета будет означать, что на содержание главы Кремля потратят почти на 20% больше, а это ни много ни мало – на 12,79 млрд рублей выше, чем в предыдущий трехлетний бюджетный период.

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Согласно информации в пояснительной записке к бюджету, в 2024-м на "функционирование" главы Кремля хотят выделить на 4,66 млрд рублей, в 2025-м – на 4,055 млрд, а в 2026 году расходы станут выше на 4,087 млрд (+19%).

Сумма, которую решили заложить на президента, – это годовой бюджет таких регионов как Ивановская или Курганская области (73,3 млрд рублей и 74,6 млрд рублей соответственно).

Если бюджет "на Путина" сравнивать с финансированием важных федеральных проектов, то и тут затраты на президента куда выше. Например, на федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов" власти предусмотрели 18,9 млрд рублей, на развитие IT-отрасли – 12,6 млрд рублей, на изучение ИИ и внедрение новых технологий на его основе – 5,2 млрд рублее. Печальнее всего сравнение расходов на топ-чиновника и медицину. Последняя получит 1,2 млрд рублей, чтобы обеспечить себя квалифицированными кадрами.

Что касается расходов на другие ветви власти, то и тут у Путина рекорд. К примеру, ассигнования на содержание аппарата правительства в 2024 году увеличатся всего на 9%, до 10,655 млрд рублей. Финансирование Совета Федерации и вовсе планируется "заморозить" — 7,795 млрд рублей в 2024 году. Содержание Государственной Думы и 450 ее депутатов обойдется бюджету в 15,086 млрд рублей и вырастет по сравнению с предыдущим трехлетним бюджетом лишь на 3,6%.

Остальные органы федеральной власти станут дороже на 43,2 млрд, или 5,4% больше, чем было заложено в принятый год назад закон о бюджете, и составят 835,2 млрд рублей.

Ранее Фокус писал, что Путин решил потратить на войну в Украине в следующем году $112 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2023-м.