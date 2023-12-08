Новый год виноват: почему люди тратят на праздники больше и можно ли отказаться от пустых расходов

Накануне рождественско-новогодних праздников желание купить как можно больше и всех одарить подарками оказывается самым сильным. Стоит ли идти в торговые центры в поиске эмоций и рисковать потратить весь месячный бюджет на новые вещи и подарки "по акционной цене"?

Невыраженные за год чувства проще "упаковать" в деньги, вложить их в ценную вещь и тем самым продемонстрировать свои чувства. Часто именно так можно объяснить чрезмерно дорогие подарки ребенку, которые он не оценит. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников".

Психолог Александра Алексеева объясняет: любая неверная покупка — от помады и туфелек до автомобиля или дома — обусловлена желанием человека попасть в новое состояние. Человек чувствует какое-то смутное томление: мол, сейчас мне не очень хорошо, но я ищу доступный вариант, чтобы стало лучше. И он идет и что-то покупает. Но, к сожалению, ничего не получается, смутное томление не рассеивается, а иногда становится только хуже: мало того, что потребность не удовлетворена, так еще и деньги потрачены.

В преддверии рождественско-новогодних праздников покупкам способствует сказочная атмосфера Фото: Pixabay

"Некоторые люди замечают, что в больших торговых центрах им становится плохо, они начинают чувствовать усталость и истощение, — продолжает психолог, — Не исключено, что это происходит именно из-за того, что в непосредственной близости блуждает множество людей с неясными целями. Они находятся в "скомканных чувствах", не понимая, куда их разместить — то ли новые туфельки купить, то ли пиццу пойти поесть".

Часто люди покупают лишние вещи просто потому, что не знают, чем на самом деле обладают. Анекдоты о женщинах, которым одновременно нечего надеть и некуда складывать вещи, — это правда жизни. Более того: люди еще и не знают о том, что они хотят. "В анекдоте "Мама, я что замерз? — Нет, ты хочешь кушать" на самом деле заложена неприятная правда: многие из нас не знают, чего хотят. Люди руководствуются ложными желаниями, а потом оказываются перед фактом: кажется для счастья все есть, а счастья нет. А все потому, что это были вообще не их желания", — говорит Александра Алексеева.

Люди руководствуются ложными желаниями, а потом оказываются перед фактом: кажется для счастья все есть, а счастья нет. А все потому, что это были вообще не их желания

Для того, чтобы побороть чрезмерное потребление, эксперты советуют разработать собственные критерии оценки потребности. Реклама убеждает потребителя, что вкусный чай объединит всю семью, а новый майонез сделает из любого новичка классного кулинара, и часто ей это удается, ведь мы хотим верить в чудеса. Однако, разработав собственные критерии, человек перестанет идти на поводу у рекламы. Для этого надо задать себе несколько простых вопросов:

Это запланированная покупка?

Что произойдет, если я это куплю?

Что произойдет, если я это не куплю?

Не пополнит ли эта вещь в ближайшем будущем категорию хлама?

Где я поставлю покупку? Сколько будет стоить ее содержание и обслуживание?

Сколько часов или дней своей жизни я потратил, чтобы заработать на эту вещь?

Что я хочу получить от этой вещи на самом деле?

Чтобы не покупать лишнего, эксперты советуют разработать собственные критерии оценки потребности Фото: pexels.com

Очень действенный совет — не торопиться. Спешащий клиент мало интересуется качеством вещи и ее характеристиками. Именно поэтому реклама нас часто торопит, уверяя, что до конца акции остались считанные минуты. Важно научиться брать паузу, причем чем дороже вещь, тем продолжительнее она должна быть. Дав себе время, человек получает возможность остыть, успокоиться и убедиться, что это действительно необходимая вещь и она стоит этих денег.

Напомним, что за последние два года количество бедных в Украине выросло вдвое, а богатых — втрое.

Как ранее писал Фокус, сейчас в Украине средним классом может считаться лишь 8,3% населения. Однако половина украинского среднего класса — это подражатели. Покупая вещи, которые им не по карману, они просто повторяют образ жизни среднего класса.