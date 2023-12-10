В 2024 году вырастут зарплаты учителей: когда и насколько произойдет повышение

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большое количество доплат педагогам отменили. Однако уже в следующем году учителя получат повышение заработной платы.

Украинские учителя могут рассчитывать на изменения в своих заработных платах в 2024 году. Оплата труда учителей вырастет на 21%. Это заложено в Госбюджет, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Закладываем в бюджете рост зарплат учителей. В целом выплаты педагогам в следующем году вырастут на 21%. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тыс. грн до 17,4 тыс. грн", — отметил Денис Шмыгаль.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, что это будет происходить в два этапа: первый — с 1 января, повышение на 10%; второй — с 1 апреля, повышение на 12,6%.

По его словам, после первого этапа повышение зарплаты среднего учителя составит более 14 000 гривен, а после второго вырастет до 16 000 гривен.

Кроме того, правительство выделило средства на обустройство укрытий в образовательных учреждениях, модернизацию школьных столовых, закупку новых школьных автобусов.

По словам Дениса Шмыгаля, в Госбюджете на 2024 год предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%.

"Основной акцент — исследования, которые, в частности, связаны с развитием нашего оборонно-промышленного комплекса. На это в целом будет выделено 9,4 млрд грн", — отметил премьер.

Как росли зарплаты в ноябре

В ноябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 500 грн. Среди областей-лидеров, в которых больше всего выросли зарплаты:

во Львовской (+500 грн до 18 500 грн);

в Одесской (+150 грн до 18 000 грн);

в Днепропетровской (+245 грн до 17 745 грн);

в Харьковской (+500 грн до 17 500 грн).

Ранее, 29 ноября Фокус писал, что по мнению экономиста Михаила Кухаря, уже во втором квартале следующего года зарплаты достигнут довоенного среднего уровня в $600.