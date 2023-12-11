В Украине изменят систему начисления пенсий: как это отразится на выплатах

Пенсии пересчитают "практически всем гражданам", которые вышли на пенсию позже, чем через три года с момента реформы, рассказали в Минсоцполитики.

В Украине планируют изменить систему начисления пенсий в 2024 году. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время телемарафона, передает NV.

По ее словам, в рамках пенсионной реформы система начисления пенсий изменится на бальную. Жолнович подчеркнула, что это обеспечит увеличение выплат пенсионерам. В частности, пенсии пересчитают "практически всем гражданам", которые вышли на пенсию позже, чем через три года с момента реформы.

"За последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет проведен перерасчет", — сказала Оксана Жолнович.

Как будет работать балльная система

Министр сообщила, что бальная система нивелировать различия в пенсионных выплатах за одинаковый страховой стаж у тех, кто приобрел пенсионный возраст в разные периоды. За каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будут учитывать соотношение его заработной платы и средней которая была по состоянию на тот месяц и год. В результате рассчитают реальную покупательную способность.

"Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это будет человеку начислено 10 баллов. Если больше, то 11-12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше", — рассказала Жолнович.

По словам Оксаны Жолнович, итоговое количество баллов будет уникальным для каждого украинца. В результате это обеспечит возможность ежегодно оценивать и сравнивать этот показатель со средней заработной платой в определенном году и индексировать пенсию.

"Сейчас на этот проект мы планируем увеличить бюджет пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. Это наши, украинские доходы. В основном путем уплаты ЕСВ нашими защитниками", — добавила она.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повысят максимальную пенсию до 23610 гривен, то есть на 2680 гривен. Кроме этого, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличат до 2361 гривны.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что Кабмин подготовит инфраструктуру для внедрения накопительной пенсионной системы до 2025 года. По ее словам, для запуска нужно осуществить много организационных действий, в частности создать государственный накопительный фонд, построить структуру, создать цифровую программу.