Протест завершился: Украина договорилась о снятии блокады на границе с Польшей, — ГПСУ

По данным погранслужбы, на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" оформление и пропуск грузовых транспортных средств с 14:00 начнется в обычном режиме. По информации журналистов, с 12 декабря снимут блокаду в Раве-Русской.

Акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" завершилась 11 декабря в 14:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница со ссылкой на информацию от Пограничной стражи Польши.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме", — отмечается в публикации.

Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

По данным ведомства, до блокады через это направление за сутки границу пересекало 1200-1300 грузовиков. Тогда как во время протестной акции на въезд в Украину оформляли 100-130 грузовиков автомобилей, на выезд – около 30.

По информации журналиста Евгения Плинского, завтра, 11 декабря, будет снята блокада на пропускном пункте в Раве-Русской, а затем — и все остальные пропускные пункты.

Напомним, что из-за блокады границы евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши. Помимо президента Анджея Дуды, обращение было адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Также сообщалось, что из-за блокады границы польскими перевозчиками задерживается военная помощь ВСУ. По информации журналистов, стоимость транспортировки из Польши в Украину, которая обычно оценивалась в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре возросла до 5000 долларов.