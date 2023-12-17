Какой размер больничных предусмотрен для лиц с разным страховым стажем, — объяснение ПФУ

В Пенсионном фонде рассказали, на какой размер больничных могут рассчитывать граждане в случае временной нетрудоспособности. Процент начислений зависит от страхового стажа.

Размер пособия по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" размер пособия по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа и начисляется следующим образом:

50 % средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам со страховым стажем до 3 лет;

60 % — застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет;

70 % — застрахованным лицам со страховым стажем от 5 до 8 лет;

100 % — застрахованным лицам со страховым стажем свыше 8 лет.

Какие еще категории граждан имеют право на 100% выплаты

100 процентов средней заработной платы (дохода) также выплачивается:

застрахованным лицам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, которое их заменяет, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

донорам, имеющим право на льготу;

лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

По информации ПФУ, работникам или гиг-специалистам резидента "Дія Сити", которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы.

Также в фонде отметили, что сумма больничного в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы.

Напомним, 10 декабря сообщалось, кому могут отказать в назначении социальной выплаты. Наличие или отсутствие стажа имеет большое значение, ведь этот фактор определяет, по какому закону будет назначаться выплата.