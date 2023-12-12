В Украине хотят запретить отключать электроэнергию за долги: что предлагают

Минсоцполитики предоставляет 7 категорий граждан, которые входят в уязвимую группу. Именно в отношении них могут не применять отключение электроэнергии за долги.

В Украине могут запретить отключать электроэнергию уязвимым категориям граждан. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина № 100069-3-23 на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Сейчас он ожидает реагирования.

Предложение о запрете отключения света уязвимым категориям украинцев внесло Министерство социальной политики.

В то же время она не касается аварийных перерывов и применения графиков ограничений.

Какие дополнительные меры защиты потребителей предлагают

В проекте говорится, в частности, об обязанности поставщика услуг предложить заключить договор о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленное электричество по определенному графику погашения. Должен быть ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Также могут запретить инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя из-за неуплаты или уплаты не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Специальные дополнительные меры защиты уязвимых потребителей в части запрета отключения не распространяются на случаи плановых, аварийных перерывов в электроснабжении, применение графиков ограничений, аварийных и почасовых отключений.

Кто входит в уязвимую категорию потребителей

К категории уязвимых потребителей относятся 7 категорий граждан.

Получатели жилищных субсидий. Лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий. Родители-воспитатели, которые берут на воспитание и совместное проживание более пяти детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и которые не являются получателями жилищных субсидий. Многодетные и малообеспеченные семьи, которые не являются получателями жилищных субсидий. Приемные семьи, в которые устроено трое и более детей; лица, осуществляющие опеку/попечительство над тремя и более детьми, и не являются получателями жилищных субсидий. Бытовые потребители электрической энергии, которые находятся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, которое питается от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами, и которые не являются получателями жилищных субсидий. Семьи с новорожденным ребенком в возрасте до 1 года, которые не являются получателями жилищных субсидий.

Тем временем в Украине растут долги за свет. Компании пытаются настроить свои сообщения тем, у кого нет долгов, таким образом, чтобы потребителю показалось, будто и у него есть долг. Это означает потребность компаний в авансовых платежах добросовестных клиентов. Насколько законно требовать платить наперед — Фокус разбирался в материале "Электроэнергия — по предоплате? Могут ли компании требовать авансовые платежи за свет".

Напомним, в Украине электроэнергия для населения стоит 2,64 грн за кВт-час. Такое решение правительство приняло на заседании весной 2023 года.