"Много повреждений": ремонт энергосистемы Днепропетровской области займет больше времени, - ОВА

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, электричество в жилых домах появился только после заживления критической инфраструктуры.

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В пятницу, 16 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого регион был временно обесточен. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Утренные удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", — пишет Резниченко.

Глава ОВА упомянул о том, что из-за массированного ракетного удара на всей территории области временно пропало электричество. Со временем специалистам удалось запустить энергосистему для минимального снабжения критической инфраструктуры.

Приоритетом является подключение к энергосети больниц, канализационно-насосных станций, водопроводов и котельных. В последнюю очередь электричество появится в жилых домах.

Чиновник также рассказал, что ВС РФ ударили по электроподстанциям в Никопольском и Криворожском районах. В результате атаки трое сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, что во время утреннего массированного обстрела 16 декабря РФ выпустила по Киеву около 40 ракет. В КГГА отметили, что это одна из самых масштабных атак на столицу с момента полномасштабного вторжения.

Фокус также сообщал, что в результате обстрелов в украинской системе электроснабжения увеличился дефицит электроэнергии, который до этого и так был существенным. Больше всего пострадали северные, южные, центральные и восточные регионы страны.

Еще мы писали о том, что в ходе массированного ракетного обстрела в пятницу, 16 декабря ВС РФ нанесли серьезный урон объектам инфраструктуры в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в жилых домах Харькова сейчас нет отопления, электричества и водоснабжения.