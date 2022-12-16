"Багато пошкоджень": ремонт енергосистеми Дніпропетровської області забере більше часу, — ОВА

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, електрика в житлових будинках з'явилася лише після заживлення критичної інфраструктури.

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У п'ятницю, 16 грудня, ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, внаслідок якого регіон був тимчасово знеструмлений. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

"Ранкові удари росіян додали нові проблеми нашій енергосистемі. Енергетики роблять все можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти більше часу, ніж раніше. Занадто багато пошкоджень", — пише Резніченко.

Глава ОВА згадав про те, що через масований ракетний удар на всій території області тимчасово зникла електрика. Згодом фахівцям вдалося запустити енергосистему для мінімального постачання критичної інфраструктури.

Пріоритетом є підключення до енергомережі лікарень, каналізаційно-насосних станцій, водопроводів і котелень. В останню чергу електрика з'явиться у житлових будинках.

Чиновник також розповів, що ЗС РФ ударили по електропідстанціях у Нікопольському та Криворізькому районах. Унаслідок атаки троє співробітників отримали поранення та були госпіталізовані.

Нагадаємо, що під час ранкового масованого обстрілу 16 грудня РФ випустила по Києву майже 40 ракет. У КМДА зазначили, що це одна із наймасштабніших атак на столицю з моменту повномасштабного вторгнення.

Фокус також повідомляв, що внаслідок обстрілів в українській системі електропостачання збільшився дефіцит електроенергії, який до цього і так був суттєвим. Найбільше постраждали північні, південні, центральні та східні регіони країни.

Ще ми писали про те, що в процесі масованого ракетного обстрілу в п'ятницю, 16 грудня ЗС РФ завдали серйозної шкоди об'єктам інфраструктури в Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в житлових будинках Харкова зараз немає опалення, електрики та водопостачання.