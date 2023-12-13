Украине разрешили не выплачивать долги: МВФ согласовал программу реструктуризации

Глава миссии МВФ назвал реструктуризацию внешнего коммерческого долга "амбициозной" и сообщил, когда она будет проведена.

Международный валютный фонд поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга, который будет действовать до 2027 года. Реструктуризация коммерческого долга будет проведена до середины 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МВФ со ссылкой на слова главы миссии МВФ в Украине Гэвина Грея.

По словам Грея, амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга проведут первой половины 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство.

Официальный мораторий кредиторов продлится до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, закончится в августе 2024 года.

"Так, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года", — пояснил Грей.

Напомним, что в начале осени 2023 года глава миссии МВФ Гэвин Грей заявил в Киеве, что Международный валютный фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга. В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму 15,6 миллиардов долларов МВФ предусматривал, что Украина должна провести реструктуризацию госдолга, но не указал сроки.

Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации. Инвесторы готовы согласиться на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны.

Ранее Фокус сообщал, что согласно подписанному Меморандуму, украинские власти разработают концептуальную основу для реформы пенсионной системы в стране и рассмотрят возможность введения второго уровня пенсионной схемы, "когда будут созданы условия".