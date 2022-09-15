Новым главой миссии МВФ в Украине стал Гэвин Грей: что о нем известно

Британец Гэвин Грей два года возглавлял миссию МВФ в Ираке, у него большой опыт работы с развивающимися странами. Журналисты пишут о смене персонала команды фонда в Украине.

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Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал британец Гэвин Грей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий фонда.

Гэвин Грей, занимавший пост главы миссии МВФ в Ираке с 2018 по 2020 годы, начнет исполнять обязанности в Киеве 20 сентября. В 2016 году МВФ выделил Ираку кредит на 5,3 миллиарда долларов, выплаты прекратили в 2017 году, так как страна не выполнила условия займа.

Гэвин Грей начнет работать в Украине во время работы фонда над программой по преодолению продовольственного шока. МВФ старается помочь странам, пострадавшим от продовольственного кризиса, отчасти вызванного полномасштабным вторжением России в Украину, отметило агентство.

[ + – ] Команду МВФ в Украине будут менять Фото: IMF

Грей заменит гражданку Болгарии Иванну Владкову Холлар. Она переходит на другую должность в МВФ. С мая 2020 года Холлар занимала должность главы миссии в Украине и главного переговорщика по кредитам страны.

Команду МВФ в Украине, по сведениям Bloomberg, меняют. Контролирует процесс заместитель директора европейского отдела МВФ Джулия Козак.

О назначении Грея писало агентство "РБК-Украина" cо ссылкой на заявление представительства МВФ в Украине. Постоянный представитель организации в Украине Ваграм Степанян подчеркивал наличие у Грея большого опыта работы с развивающимися странами.

Напомним, что МВФ недавно решил выделить Украине 1,4 млрд долларов на поддержку экономики в условиях войны с Россией. Нацбанк рассчитывает получить от МВФ к концу года кредитов на 15-20 млрд долларов.

Экономические аналитики в общении с Фокусом говорили о необходимости предоставления Украине кредитов в военное время на безвозвратной основе.

В июльском прогнозе МВФ сильно снизил прогноз роста мировой экономики из-за увеличения цен на продовольствие и энергоносители, а также замедления денежных притоков в развивающиеся страны.