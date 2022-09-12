Продовольственный шок: МВФ расширит помощь бедным странам из-за роста цен на еду, – Reuters

По сведениям журналистов, МВФ предлагал Украине урезанный вариант помощи. Киевские чиновники требуют полный денежный пакет, аргументируя это продолжением работы правительства во время войны с Россией.

Международный валютный фонд (МВФ) думает, как предоставить экстренную финансовую помощь странам, в которых резко подорожали продукты питания после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

План помощи могут обсудить на неофициальном заседании правления МВФ. В документе пропишут безусловное финансирование Украины и других стран. Сколько выделят денег, пока неясно, говорят собеседники.

В случае одобрения плана, как отмечает Reuters, все страны смогут заимствовать до 50% квоты по инструменту быстрого финансирования и кредитования для регионов с низким уровнем дохода.

"Концепция проста, но она может помочь многим странам", — комментирует один из источников.

Многие африканские страны, страдающие от нехватки продовольствия и голода, уже потребовали выделения денег. Сколько стран потребуют дополнительной финансовой помощи, еще не известно.

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МВФ, как говорят источники агентства, предлагает ограниченную помощь Украине, но киевские чиновники требуют полноценный пакет финансирования, поскольку страна пытается сохранить работу правительства во время войны.

Один из представителей МВФ на прошлой неделе сообщил Reuters о тесном сотрудничестве с украинскими властями. В настоящее время фонд изучает все возможные варианты предоставления дальнейшей поддержки Украине.

Напомним, что в Украине в августе заметно подскочили цены на овощи, яйца, гречку и алкоголь. Больше всех подорожал картофель – на 54,7% или до 18,9 гривен за килограмм.

В начале лета резко подскочили цены на мясо в Украине. В Верховной Раде объяснили это критической ситуацией на рынке — большая часть крупных производителей оказалась в зоне боевых действий.