Продовольчий шок: МВФ розширить допомогу бідним країнам через зростання цін на їжу, — Reuters

За даними журналістів, МВФ пропонував Україні урізаний варіант допомоги. Київські чиновники вимагають повного грошового пакету, аргументуючи це продовженням роботи уряду під час війни з Росією.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) думає, як надати екстрену фінансову допомогу країнам, де різко подорожчали продукти харчування після початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише агентство Reuters із посиланням на інформовані джерела.

План допомоги можуть обговорити на неофіційному засіданні Правління МВФ. У документі пропишуть безумовне фінансування України й інших країн. Скільки виділять грошей, поки неясно, кажуть співрозмовники.

У разі схвалення плану, як зазначає Reuters, усі країни зможуть запозичувати до 50% квоти за інструментом швидкого фінансування та кредитування для регіонів із низьким рівнем доходу.

"Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам", — коментує одне з джерел.

Багато африканських країн, які страждають від нестачі продовольства та голоду, вже вимагають виділення грошей. Скільки країн вимагатимуть додаткової фінансової допомоги, ще не відомо.

[ + – ] Країни Африки активно вимагають фінансування МВФ через брак продовольства

МВФ, як кажуть джерела агентства, пропонує обмежену допомогу Україні, але київські чиновники вимагають повноцінного пакету фінансування, оскільки країна намагається зберегти роботу уряду під час війни.

Один із представників МВФ минулого тижня повідомив Reuters про тісну співпрацю з українською владою. Наразі фонд вивчає всі можливі варіанти надання подальшої підтримки Україні.

Нагадаємо, що в Україні в серпні помітно підскочили ціни на овочі, яйця, гречку й алкоголь. Найбільше подорожчала картопля — на 54,7% або до 18,9 гривні за кілограм.

На початку літа різко підскочили ціни на м'ясо України. У Верховній Раді це пояснили критичною ситуацією на ринку — більша частина великих виробників опинилася в зоні бойових дій.