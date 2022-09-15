Новим головою місії МВФ в Україні став Гевін Грей: що про нього відомо

Британець Гевін Грей два роки очолював місію МВФ в Іраку, в нього великий досвід роботи з країнами, що розвиваються. Журналісти пишуть про зміну персоналу команди фонду України.

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Главою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став британець Гевін Грей. Про це пише Bloomberg із посиланням на коментар фонду.

Гевін Грей, який обіймав посаду голови місії МВФ в Іраку з 2018 по 2020 роки, почне виконувати обов'язки в Києві 20 вересня. 2016 року МВФ виділив Іраку кредит на 5,3 мільярда доларів, виплати припинили 2017 року, оскільки країна не виконала умов позики.

Гевін Грей почне працювати в Україні під час роботи фонду над програмою з подолання продовольчого шоку. МВФ намагається допомогти країнам, які постраждали від продовольчої кризи, частково спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну, зазначило агентство.

[ + – ] Команду МВФ в Україні змінюватимуть Фото: IMF

Грей замінить громадянку Болгарії Іванну Владкову Холлар. Вона переходить на іншу посаду в МВФ. Із травня 2020 року Холлар обіймала посаду глави місії в Україні та головної переговорниці з кредитів країни.

Команду МВФ в Україні, за даними Bloomberg, змінюють. Контролює процес заступниця директора європейського відділу МВФ Джулія Козак.

Про призначення Грея писало агентство "РБК-Україна" з посиланням на заяву представництва МВФ в Україні. Постійний представник організації в Україні Ваграм Степанян підкреслював наявність у Грея великого досвіду роботи з країнами, що розвиваються.

Нагадаємо, що МВФ нещодавно вирішив виділити Україні 1,4 млрд доларів на підтримку економіки в умовах війни з Росією. Нацбанк розраховує отримати від МВФ до кінця року кредитів на 15-20 млрд доларів.

Економічні аналітики в спілкуванні з Фокусом говорили про необхідність надання Україні кредитів у воєнний час на безповоротній основі.

У липневому прогнозі МВФ сильно знизив прогноз зростання світової економіки через збільшення цін на продовольство й енергоносії, а також уповільнення грошових приток у країни, що розвиваються.