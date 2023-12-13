Правящая коалиция Германии подписала соглашение по бюджету-2024: есть ли там деньги для Украины

Военная помощь для Украины будет удвоена до 8 миллиардов евро.

В Германии пересмотрели финансовый план на 2024 год. Правящий альянс подписал соглашение об этом. В то же время министр по европейским делам Анна Люрманн подтвердила, что в 2024 году военную помощь для Украины от Германии удвоят до 8 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение подписали накануне визита канцлера Олафа Шольца в Брюссель на саммит стран ЕС, который состоится 14-15 декабря.

"Канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер в течение ночи вели переговоры, чтобы заключить соглашение до визита Шольца в Брюссель на саммит Европейского Союза", — сообщили источники в правительстве.

По словам официальных лиц, все трое сегодня проведут пресс-конференцию в Берлине, на которой разъяснят детали соглашения.

Бюджетные проблемы Германии

Решение конституционного суда Германии от 15 ноября положило конец многолетней практике использования специальных средств для финансирования инвестиций и поставило под вопрос десятки миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

Трехпартийный правящий альянс Шольца был вынужден пересмотреть свой финансовый план на 2023 год и снова приостановить конституционные ограничения на заимствования, тогда как его первоначальный бюджет 2024 года, одобренный кабинетом министров в июле, был приостановлен, поскольку он проходил через парламент.

Впоследствии канцлер и министры правительства столкнулись с проблемами, поскольку им пришлось составить новый бюджет на 2024 год, который бы соответствовал решению суда, не вызывая дополнительных юридических проблем.

Одним из вариантов может стать экстренная приостановка лимита на чистые новые заимствования, известная как "долговой тормоз", пятый год подряд.

Социал-демократы Шольца и партия "Зеленых" поддерживают такой шаг, заявляя, что он оправдан расходами, связанными с продолжающейся войной России против Украины, в то время как СвДП Линднера сопротивляется.

Долговые ограничения были отменены начиная с 2020 года, чтобы помочь правительству справиться с последствиями пандемии COVID-19 и энергетического кризиса.

Между тем министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что ее правительство в 2024 году удвоит военную помощь для Украины до 8 миллиардов евро.

Напомним, 8 декабря ВСУ получили от Германии новый БПЛА Luna NG. Это действительно новейшая техника, ведь комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.