Вместо €4 млрд — €8 млрд: Германия удвоит помощь Украине в следующем году

Министр по европейским делам страны Анна Люрманн заявила, что 26 членов Европейского Союза "очень сплочены" в вопросе евроинтеграции Украины.

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Германия увеличит помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в следующем году. Об этом заявила министр по европейским делам страны Анна Люрманн, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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Она отметила, что эта неделя является решающей неделей для ЕС и Украины по вопросу о начале переговоров о вступлении нашего государства в европейское сообщество. Люрманн добавила, что позиция Германии относительно евроинтеграции Украины четкая. По ее словам, 26 членов ЕС очень сплочены в том, что хотят начала переговоров.

"Федеративная Республика Германия удвоит военную поддержку Украины в следующем году с 4 миллиардов до 8 миллиардов", — сказала она.

Помощь Украине от Германии

Германия 8 декабря передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, потому что комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.

В 2024 году Германия намерена поставить почти 200 тысяч снарядов Украине. По словам министра обороны Бориса Писториуса, достичь цели в 1 млн боеприпасов до марта 2024 года не удастся. Однако и оборонная промышленность существовала в мирные времена.

Он отметил, что обещание в 1 млн снарядов сложно выполнить оборонной промышленности, потому что оно существовало в мирных условиях. По его словам, были созданы ожидания, которые не подтвердились. Однако ситуация скоро изменится.

Напомним, 11 декабря Минобороны Великобритании передаст Украине минно-поисковые корабли класса Sandown. Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию морских возможностей. Украина сможет трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками и НАТО.