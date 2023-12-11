Замість €4 млрд — €8 млрд: Німеччина подвоїть допомогу Україні наступного року

Міністерка в європейських справах країни Ганна Люрманн заявила, що 26 членів Європейського Союзу "дуже згуртовані" в питанні євроінтеграції України.

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Німеччина збільшить допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд наступного року. Про це заявила міністерка в європейських справах країни Ганна Люрманн, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

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Вона наголосила, що цей тиждень є вирішальним тижнем для ЄС та України стосовно питання про початок переговорів щодо вступу нашої держаив до європейської спільноти. Люрманн додала, що позиція Німеччини щодо євроінтеграції України чітка. За її словами, 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку перемовин.

"Федеративна Республіка Німеччина подвоїть військову підтримку України наступного року з 4 мільярдів до 8 мільярдів", – сказала вона.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина 8 грудня передала ЗСУ новий БПЛА Luna NG. За інформацією агентства Defense Express, йдеться про дійсно новітню техніку, бо комплекс Luna NG вперше був представлений у червні 2022 року на виставці Eurosatory. Комплекс вперше був представлений німецьким оборонним гігантом Rheinmetall півтора року тому, у червні 2022 року, на виставці Eurosatory.

У 2024 році Німеччина має намір поставити майже 200 тисяч снарядів Україні. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, досягти цілі в 1 млн боєприпасів до березня 2024 року не вдасться. Проте й оборонна промисловість існувала в мирні часи.

Він наголосив, що обіцянку в 1 млн снарядів складно виконати оборонній промисловості, бо вона існувала в мирних умовах. З його слів, були створені очікування, які не підтвердилися. Проте ситуація скоро зміниться.

Нагадаємо, 11 грудня Міноборони Великої Британії передасть Україні мінно-пошукові кораблі класу Sandown. Велика Британія та Норвегія очолять нову коаліцію морських можливостей. Україна зможе трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками та НАТО.