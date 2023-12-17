Социальная защита: какие льготы имеют военнослужащие по кредитным обязательствам

Что нужно сделать военнослужащему, чтобы получить освобождение от уплаты процентов за пользование кредитом и освобождение от уплаты штрафов, пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту.

Некоторых людей война заставляет забыть об оплате кредита. Что следует знать военнослужащим, чтобы телефонный звонок или сообщение о кредитных обязательствах и штрафных санкциях за их невыполнение не стали неожиданностью. Разъяснения дали специалисты "Безоплатной правовой помощи".

"Военнослужащему следует знать, что в соответствии с п. 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва... штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются", — отметила Марьяна Федорак, начальник отдела Коломыйского центра бесплатной правовой помощи.

На какие кредитные обязательства распространяется норма

По информации Марьяны Федорак, эта норма не распространяется на кредитные договоры о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда:

жилые дома;

квартиры;

будущие объекты недвижимости;

объекты незавершенного жилищного строительства;

имущественные права на них.

Также это касается кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Как получить освобождение от уплаты процентов и штрафов

Чтобы получить освобождение за пользование кредитом и освобождение от уплаты штрафов, пени за несвоевременную уплату платежей по кредиту нужно сделать следующие шаги:

Обратиться в банк с письменным заявлением о получении справки с суммой остатка задолженности по телу кредита, а также процентах, комиссиях, штрафах и тому подобное. Обратиться с заявлением в банк или финучреждение об освобождении от уплаты процентов, комиссий, штрафов по кредиту добавив к заявлению документы подтверждающие ваш статус военнослужащего. Банк должен в течение 30 дней рассмотреть заявление и сообщить о принятом решении. В случае неудовлетворения банком (финансовым учреждением) указанных в заявлении требований — обратиться в Национальный банк Украины с жалобой на действия банка. В случае неудовлетворения или частичного неудовлетворения банком указанных в заявлении требований — обратиться в суд с иском к банку.

Напомним, ранее сообщалось, какие бойцы будут иметь право на 60 дней отдыха. Рада урегулировала вопрос предоставления и сроки различных видов отпусков. Демобилизованные военнослужащие имеют право на оплачиваемый отпуск с сохранением страхового стажа.