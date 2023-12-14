Прожиточный минимум в следующем году вырастет: как это повлияет на пенсии

В государственном бюджете на 2024 год правительство заложило повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В связи с этим ожидается повышение пенсий.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит для трудоспособных лиц — 3028 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 гривна. Об этом пишет Фокус в новой статье "В новый год — с новыми пенсиями. Кому и на сколько в 2024 году повысят выплаты".

В связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 2093 грн в 2023-м на 268 грн, в следующем году повысятся некоторые пенсионные выплаты. В частности, по словам Ивана Хомича, адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича, вырастут:

минимальная пенсия (которая выплачивается в размере прожиточного минимума) с 2093 грн до 2361 грн;

максимальная пенсия (размер которой составляет 10 прожиточных минимумов) с 20930 грн до 23610 грн;

надбавка за сверхнормативный стаж с 20,93 грн до 23,61 грн за один год сверх нормы;

пенсия за особые заслуги, другие доплаты и дополнительные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму (доплата ветеранам войны, участникам боевых действий и др.).

В 2024 году надбавка за сверхнормативный стаж вырастет с 20,93 грн до 23,61 грн за один год сверх нормы Фото: pexels.com

Такое повышение, как правило, проходит уже с 1 января нового года. Однако в 2024-м будет иначе, говорит адвокат. "В этом году в п.8. Заключительных положений Закона Украины "О государственном бюджете на 2024 год" указано, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2024 года, проводится с 1 марта 2024 года вместе с осуществлением ежегодной индексации пенсий, предусмотренной частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Поэтому в этот раз, согласно примечанию в бюджете, прожиточный минимум растет с первого января, а пенсии, которые к нему привязаны, должны вырасти с первого марта вместе с индексацией", — пояснил он Фокусу.

С 2024 года минимальная пенсия, которая равна прожиточному минимуму, вырастет с 2093 грн до 2361 гривен

По мнению Ивана Хомича, указанное положение закона не согласуется с частью 3 статьи 46 Конституции Украины, согласно которой пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, являющиеся основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом.

Двукратный рост минималки: кому из пенсионеров ждать приятного сюрприза в 2024 году

Как известно, в течение 2023 года минимальная заработная плата оставалась на уровне 6700 грн (в месячном размере) и 40,46 грн (в почасовом размере). Этот показатель вступил в силу с октября 2022 года и из-за сложной экономической ситуации, вследствие полномасштабного вторжения РФ, дополнительного повышения минимальной зарплаты в 2023 году не было предусмотрено. Однако на следующий год правительство заложило двукратное повышение минимальной зарплаты: с 1 января 2024 года до 7100 грн, а с 1 апреля — до 8000 грн, в почасовом размере: с 1 января — 42,6 гривны, с 1 апреля — 48 гривен.

Из-за повышения минималки, с января некоторым пенсионерам выплаты повысят на 160 грн Фото: pexels.com

"В связи с этим повысится пенсия у украинцев, кто достиг 65 лет и имеет 30 лет стажа — для женщин и 35 лет стажа для мужчин . Пенсия для таких пенсионеров должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. Соответственно, гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится с 2680 до 2840 грн, а с 1 апреля до 3200 грн. Также частично это касается чернобыльцев, у которых в некоторых случаях пенсия составляет от пяти минимальных зарплат", — пояснил адвокат Иван Хомич. Для этих категорий пенсионеров изменения в выплатах могут наступить уже с 1 января, добавили в Адвокатском бюро Ивана Хомича.

Напомним, пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет, могут получить надбавку к пенсии почти 600 грн. Надбавки также предусмотрены участникам боевых действий, детям войны, пострадавшим от репрессий, родственникам погибших кормильцев, лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и тому подобное.

Также Фокус писал, что согласно подписанному Меморандуму с МВФ, Украина не будет вводить новые спецпенсии и льготы и не будет снижать пенсионный возраст. В то же время любые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться анализом бюджетной и долговой устойчивости.