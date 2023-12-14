100 миллионов для ветеранов: в правительстве отчитались о грантах для участников боевых действий

По заявлению Минэкономики, ветераны Украины получат гранты на развитие собственного бизнеса на почти 100 миллионов гривен. Как это работает?

В Украине продолжается грантовая программа "Собственное дело", победители которой уже определены. Ими стали ветераны и члены семей участников боевых действий, которые получат гранты на почти 100 миллионов гривен. По итогам 15 волны подачи заявлений на гранты для ветеранов определены 66 победителей, они получат средства от государства на старт или развитие своего бизнеса на 29 миллионов гривен. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, по состоянию на 14 декабря определены 227 победителей ветеранского компонента программы "Собственное дело".

"56% из которых — это ветераны, 44% — вторые из их супругов. В целом они получат гранты на старт или расширение своего бизнеса почти на 100 млн грн. И создадут около полутысячи рабочих мест, в том числе и для своих побратимов. Большинство грантополучателей пятнадцатой волны будут заниматься предпринимательством в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской областях", — отметила Татьяна Бережная.

Среди 66 победителей 15 волны 39 — участников боевых действий, 27 — членов семей ветеранов. 10 победителей получили грант в размере до 1 млн грн, 26 — до 500 тысяч гривен.

В каких отраслях ветераны начинают свой бизнес в Украине

Получатели грантов планируют начать и масштабировать свой бизнес преимущественно в таких сферах:

перерабатывающая промышленность — 19 человек;

оптовая и розничная торговля — 12 человек;

временное размещение и организация питания — 11 человек.

Какие гранты можно получить

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тысяч гривен, до 500 тысяч гривен и до 1 млн гривен — для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тысяч гривен и до 500 тысяч гривен — для второго супруга ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

Условия предоставления гранта

При получении гранта от 500 тысяч гривен до 1 миллиона ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Подать заявку на получение гранта "Собственное дело" могут как действующие ФЛП или юридические лица, так и предприниматели-новички. Требования к заявителям определены п. 8 Порядка предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, утвержденного Постановлением КМУ от 21 июня 2022 года № 738.

"Для того, чтобы воспользоваться данной услугой регистрироваться как безработный не надо. Вместе с тем, лицо, имеющее статус зарегистрированного безработного также может подать заявление на получение гранта", — отметили Фокусу в Государственном центре занятости.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Ранее Фокус уже сообщал о программе "Собственное дело" и разбирался, кто именно может получить 250 тысяч гривен. В материале предоставлена пошаговая инструкция по подаче заявки.

Известно, что с начала 2023 года Государственным центром занятости было рассмотрено 20 тысяч заявлений на получение микрогрантов в рамках проекта "Собственное дело". Из них положительные решения были приняты по 7,3 тысяч получателей.

Почти треть победителей были задействованы в сфере торговли.

В топ-5 сфер деятельности по предоставленным микрогрантам, по информации Государственного центра занятости вошли:

31% — торговля;

16% — перерабатывающая промышленность;

16% — временное размещение и питание;

6% — профессиональная деятельность;

6% — здравоохранение.

Напомним, в Минэкономики также рассказали, как получить деньги на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. На обустройство одного рабочего места для людей с инвалидностью I группы государство компенсирует работодателю до 100 500 гривен, а места для человека с инвалидностью II группы — до 67 тысяч гривен