Деньги не для всех: почему государство может отказать в помощи и когда ее придется вернуть

Государственная программа "Власна справа", которая предусматривает предоставление грантов на развитие или открытие бизнеса, продолжится в следующем году. Фокус рассказывает, на каких условиях выдают деньги и может ли случиться, что их попросят вернуть.

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Правительство планирует выдать 14 тысяч грантов на 3,5 млрд грн на открытие собственного дела в 2024 году. Это вдвое больше, чем в этом году. Об этом пишет Фокус в новой статье "На собственное дело — 250 тысяч гривен. Как государство финансирует бизнес и надо ли возвращать средства".

Согласно Постановлению КМУ от 21 июня 2022 года № 738, заявление на получение правительственного гранта на открытие или развитие собственного дела могут подать:

граждане Украины, физические лица-предприниматели — граждане Украины в возрасте от 18 до 65 лет, а также юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Украины;

которые по состоянию на дату подачи заявления фактически не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины;

Российской Федерацией территориях Украины; не ведут бизнес на территории Российской Федерации и Республики Беларусь;

и Республики Беларусь; не отнесены к юридическим или физическим лицам, к которым применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции );

); в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве и/или которые не признаны банкротами, и/или которые не находятся на стадии ликвидации;

и/или которые не признаны банкротами, и/или которые не находятся на стадии ликвидации; не являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков, табачных изделий, обмен валют.

То есть подать заявку на грант от государства может как действующий ФЛП или юрлицо, так и обычный гражданин, который хочет начать бизнес. Если получателем гранта является физическое лицо, которое намерено начать предпринимательскую деятельность, оно должно зарегистрироваться физическим лицом — предпринимателем или создать юридическое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения положительного решения о предоставлении микрогранта.

Грант не предоставляется предпринимателям, которые занимаются производством или продажей алкоголя Фото: rt.com

Средства — до 250 тыс. грн — выдают под определенные обязательства. "Обязательным условием договора микрогранта является создание в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке рабочих мест в зависимости от размера микрогранта и трудоустройства на них лиц на срок не менее 24 месяцев в течение трехлетнего срока реализации проекта", — сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос Фокуса.

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Если сумма гранта составляет 150 тыс. гривен, получатель должен создать одно рабочее место, если же грант на 250 тыс. гривен — не менее двух. Хотя бы одно рабочее место нужно создать в течение 6 мес. с даты получения гранта. При этом в случае увольнения работников, трудоустроенных до окончания 24-месячного срока со дня трудоустройства на их рабочие места в пределах указанного срока должны быть трудоустроены другие лица, отметили в ведомстве.

Если получатель гранта уплатит за 3 года меньше налогов, чем сумма гранта, разницу нужно будет вернуть

Другим требованием к получателям гранта на собственное дело является осуществление предпринимательской деятельности более трех лет с момента получения средств от государства. Вместе с тем, финалист обязуется добросовестно платить налоги в бюджет. "В случае, когда получателем в течение трехлетнего срока реализации проекта уплачены налоги и сборы, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за работников, трудоустроенных на условиях этого Порядка, в сумме, которая меньше, чем полученный микрогрант, разница между суммой микрогранта и уплаченными налогами и сборами, единым взносом на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустроенных возвращается получателем не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором истекает трехлетний срок реализации проекта", — говорится в постановлении.

Получатель гранта обязан вести деятельность как минимум три года Фото: pexels.com

Средства можно использовать только на определенные цели, предусмотренные пунктом 5 постановления. В случае установления факта нецелевого использования микрогранта во время мониторинга и контроля за соблюдением условий договора, который осуществляется центром занятости, средства в сумме, равной сумме средств микрогранта, использованной не по целевому назначению, в течение одного месяца возвращаются государству.

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Напомним, Министерство социальной политики Украины возобновило программу кредитования "Рука помощи", которая позволяет малообеспеченным гражданам получить беспроцентную помощь на открытие собственного дела. Размер кредита составляет до 100 тысяч гривен и выдается на срок до 3 лет.

Также Фокус писал, что по мнению доктора экономических наук Андрея Длигача, обществу стоит избавиться от такого понятия как эйджизм в предпринимательстве, что якобы бизнес может открыть только молодой человек или человек среднего возраста. Ведь в бизнесе важнее всего идея, а не возраст того, кто ее реализует, подчеркнул он.