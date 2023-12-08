Гроші не для всіх: чому держава може відмовити у допомозі та коли її доведеться повернути

Державна програма "Власна справа", яка передбачає надання грантів на розвиток чи започаткування бізнесу, продовжиться у наступному році. Фокус розповідає, на яких умовах видають гроші і чи може трапитися, що їх попросять повернути.

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Уряд планує видати 14 тисяч грантів на 3,5 млрд грн на відкриття власної справи у 2024 році. Це вдвічі більше, ніж цього року. Про це пише Фокус у новій статті "На власну справу – 250 тисяч гривень. Як держава фінансує бізнес і чи треба повертати кошти".

Згідно з Постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738, заяву на отримання урядового гранту на започаткування чи розвиток власної справи можуть подати:

громадяни України, фізичні особи-підприємці – громадяни України віком від 18 до 65 років, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;

які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України;

Російською Федерацією територіях України; не ведуть бізнес на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

та Республіки Білорусь; не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи ( санкції );

); щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації; не є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами; не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют.

Тобто подати заявку на грант від держави може як діючий ФОП чи юрособа, так і звичайний громадяни, який хоче започаткувати бізнес. Якщо одержувачем гранту є фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність, вона повинна зареєструватися фізичною особою — підприємцем або створити юридичну особу протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту.

Грант не надається підприємцям, які займаються виробництвом чи продажем алкоголю Фото: rt.com

Кошти — до 250 тис. грн — видають під певні зобов’язання. "Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проєкту", — повідомили в Державному центрі зайнятості у відповідь на запит Фокусу.

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Якщо сума гранту становить 150 тис. гривень, отримувач повинен створити одне робоче місце, якщо ж грант на 250 тис. гривень — не менше двох. Хоча б одне робоче місце потрібно створити протягом 6 міс. з дати отримання гранту. При цьому у разі звільнення працівників, працевлаштованих до закінчення 24-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку мають бути працевлаштовані інші особи, наголосили у відомстві.

Якщо отримувач гранту сплатить за 3 роки менше податків, ніж сума гранту, різницю потрібно буде повернути

Іншою вимогою до отримувачів гранту на власну справу є провадження підприємницької діяльності більше трьох років з часу отримання коштів від держави. Разом з тим, фіналіст зобов’язується сумлінно сплачувати податки до бюджету. "У разі, коли отримувачем протягом трирічного строку реалізації проєкту сплачено податки та збори, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, працевлаштованих на умовах цього Порядку, у сумі, що є меншою, ніж отриманий мікрогрант, різниця між сумою мікрогранту та сплаченими податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих повертається отримувачем не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проєкту", — йдеться у постанові.

Отримувач гранту зобов'язаний вести діяльність як мінімум три роки Фото: pexels.com

Кошти можна використати тільки на певні цілі, передбачені пунктом 5 постанови. У разі встановлення факту нецільового використання мікрогранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору, який здійснюється центром зайнятості, кошти в сумі, що дорівнює сумі коштів мікрогранту, використаної не за цільовим призначенням, протягом одного місяця повертаються державі.

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Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України відновило програму кредитування "Рука допомоги", яка дозволяє малозабезпеченим громадянам отримати безвідсоткову допомогу на відкриття власної справи. Розмір кредиту становить до 100 тисяч гривень і видається на строк до 3 років.

Також Фокус писав, що на думку доктора економічних наук Андрія Длігача, суспільству варто позбутися такого поняття як ейджизм у підприємництві, що нібито бізнес може відкрити тільки молода людина чи людина середнього віку. Адже у бізнесі найважливішою є ідея, а не вік того, хто її реалізує, наголосив він.