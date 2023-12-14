"Получает деньги за транзит": Украина потребляет российский газ, – Путин (видео)

По словам росссийского президента, газовая сеть Украины устроена таким образом, что когда топливо туда попадает, оно сразу расходится по территории страны.

Президент России Владимир Путин заявил во время "Прямой линии" 14 декабря, что Украина продолжает потреблять российский газ и получает деньги за его транзит. Об этом стало известно в ходе трансляции мероприятия.

"Украина получает деньги за транзит. И как там устроена газовая сеть? Как только газ вошел на территорию Украины — он расходится по территории Украины", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что поставки энергоресурсов в европейские страны будут продолжены, включая транзит через Украину, так как для России важно сохранить доходы, поступающие от стран Евросоюза.

Он также отметил надежность "Газпрома" в качестве партнера, который "всегда выполнял и продолжает выполнять свои обязательства". Путин указал, что недостаток газа в Европе вызван собственными решениями страны, и это — "их собственные проблемы".

Что еще сказал Путин

Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касались Украины.

В частности, глава Кремля заявил, что, цели так называемой "специальной военной операции" не поменялись в Украине.

Также он заявил, что конфликт между Россией и Украиной начался в 2014 году из-за того, что "американские дружки" не позволили установить дружественные отношения с Киевом.

Кроме того, Путин сказал, что что в России не планируют проводить вторую волну мобилизации. По его словам, в рамках частичной мобилизации в армию было призвано 300 тысяч человек.