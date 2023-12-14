С 1 января не все украинцы смогут получить пенсию: в ПФУ напомнили об изменениях

По информации Пенсионного фонда, с 2024 года для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь до 31 года стажа.

Не все украинские пенсионеры смогут получить выплаты с нового года . Ведь с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь 31 год стажа. До сих пор нормой считали 30 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

С 2024 года для выхода на пенсию в 63 года нужно от 21 до 31 года стажа, в 65 лет — от 15 до 21 года стажа, напоминают в ПФУ.

Отметим, что требования растут на 12 месяцев ежегодно. Такие нормы должны были подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017-м. Однако из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения РФ многие украинцы по объективным причинам потеряли возможность официального трудоустройства.

Средний возраст для выхода на пенсию в Украине составляет 60 лет со стажем 32 года. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит нормы для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила ввели для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

Как узнать о своем стаже работы

Граждане Украины могут узнать о пенсионном стаже в электронной системе Пенсионного фонда. Затем нужно подсчитать, сколько стажа у вас будет на момент вашего 60-летия и определить, хватит ли вам его.

Есть возможность докупить стаж. Если вы покупаете стаж непосредственно перед выходом на пенсию, ежемесячно будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 2 948 гривен). Если вы не работаете официально, вам не начисляется стаж и до 60-летия есть еще время, вы можете постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1 474 гривен).

Как ранее сообщал Фокус, максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. С января прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с 2 093 до 2 361 гривен, то есть на 268 гривен.

Между тем народный депутат Роксолана Пидласа предупредила, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты.