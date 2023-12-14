Британия ужесточила санкции против РФ: запрещены алмазы и товары двойного назначения

По информации британского правительства, за год с 24 февраля 2022 года импорт из России упал на 94%, а экспорт в Россию — на 74%.

Великобритания 14 декабря объявила о введении новых санкций против России — запрещен импорт российских алмазов и экспорт товаров двойного назначения. Об этом решении правительства сообщается на официальном сайте.

Как стало известно из опубликованной информации, принято два подзаконных акта, один из которых направлен на дополнительное сокращение экспорта британских товаров в Россию и касается фактически военных технологий, то есть товаров, которые "несут риск военного или промышленного применения". Кроме того, речь идет об определенных предметах, обнаруженных Украиной на поле боя, в частности детали машин и электронные компоненты.

"По сути, только экспорт с низким уровнем риска, гуманитарного, пищевого и медицинского назначения останется не под санкциями после этого", — говорится в сообщении правительства.

Второй акт запрещает импорт в Великобританию российских алмазов с 1 января 2024 года. Как отмечается в информации, в дальнейшем правительство планирует запретить и услуги, связанные с импортом российских металлов, но тогда, когда возможно будет согласовать это с международными партнерами.

Поддержка британского бизнеса

Кроме того, правительство Великобритании также решило внедрить ряд финансовых мер, целью которых является поддержка бизнеса, решившего уйти из России, а также уточнение и расширение сферы действия существующих санкций в отношении корреспондентских отношений.

Изменения также введут новые обязательства по отчетности, чтобы обеспечить большую прозрачность активов, которые находятся в Великобритании, и улучшить соблюдение существующего режима санкций.

Мера по предоставлению отчетности об активах назначенных лиц вступает в силу 26 декабря.

Торговые отношения с РФ — цифры

Как сообщает британское правительство, за год с начала российского полномасштабного вторжения импорт из России упал на 94%, а экспорт в Россию — на 74%.

"Исходя из цифр 2021 года, новые санкции потенциально будут касаться экспортных товаров на 70 миллионов фунтов стерлингов и импорта на 67 миллионов фунтов стерлингов. К тому же они усилят ограничения на экспорт товаров на сумму 662 миллиона фунтов, на которые уже распространяются ранее введенные санкции", — приводит информацию правительственное сообщение.

Важно Британия объявила о новых санкциях против экспортеров военного оборудования в РФ

Великобритания заявила о введении санкций против России из-за хакерских атак на британских политиков, депутатов, журналистов и других лиц в рамках попыток ФСБ "вмешаться в британскую политику".