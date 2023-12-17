Некоторым ВПЛ продлят выплаты после 1 февраля 2024 года: кто получит деньги

В министерстве отметили, что механизм выплат будет совмещен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги.

Украина продолжит выплачивать пособие на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые получали его до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Не все ВПЛ с момента своего перемещения смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы же в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность для трудоспособных членов семей трудоустроиться", — отметили в министерстве.

Разработанный Министерством социальной политики проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не нашли работу по объективным обстоятельствам.

В ведомстве отметили, что механизм выплат будет совмещен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после вынужденной смены места жительства и интегрироваться в новые общины.

Также, по информации Минсоцполитики, в постановлении предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы семьи, которые оказались в риске бедности, могли активно ею пользоваться.

Кроме того, 28 ноября Фокус сообщал, что в некоторых областях Украины переселенцы смогут получить новую денежную помощь. Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев, которые имеют статус ВПЛ, смогут платить за аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев.