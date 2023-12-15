Пенсии, соцзащита и судбсидии: сколько миллиардов уже потратили на выплаты гражданам в 2023 году

По заявлению Минфина, большая часть социальных средств была направлена на выплаты, повышения и надбавки к пенсиям.

С начала 2023 года на соцвыплаты, в частности, и выплату пенсий украинцам было направлено 408 миллиардов гривен: с января по ноябрь 2023 года из госбюджета на социальные выплаты направили 407,9 миллиардов гривен, в частности в ноябре — 36,7 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов 15 декабря.

Также в Минфине рассказали, как именно распределялись средства.

Пенсии: повышение и надбавки

В министерстве предоставили отчет по распределению социальных выплат 2023 года. Так, большинство из них получили пенсионеры. Украинцы получили 249,2 миллиарда гривен (из них в ноябре — 22,7 миллиардов гривен). Эти средства были потрачены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавки и повышения к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ.

Отчет о распределении социальных выплат 2023 года Фото: Мінфін

Далее соцвыплаты распределялись следующим образом:

93,8 млрд грн (из них в ноябре — 8,2 млрд грн) — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства

39,8 млрд грн (из них в ноябре — 3,3 млрд грн) — на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

22,2 млрд грн (из них в ноябре — 2,0 млрд грн) — на социальную защиту детей и семьи;

2,7 млрд грн (из них в ноябре — 0,5 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью;

0,2 млрд грн (из них в ноябре — 0,02 млрд грн) — на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания.

Помощь от международных партнеров

В Минфине отметили, что в 2023 году за счет международных партнеров 100 % профинансированы пенсии, жилищные субсидии, оказана помощь детям и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным лицам.

"Продолжаем и в дальнейшем оказывать полную и целенаправленную поддержку тем, кто больше всего в этом нуждается, и обеспечивать социальную защиту наших граждан", — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Напомним, не все украинские пенсионеры смогут получить выплаты с нового года . Ведь с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно будет иметь 31 год стажа. До сих пор нормой считали 30 лет. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Между тем народный депутат Роксолана Пидласа предупредила, что в 2024 году части пенсионеров могут значительно снизить выплаты.

Фокус писал, что максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность.