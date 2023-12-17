Социальные выплаты: кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, — объяснение ПФУ

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста — пожизненно.

Право на пенсию — это право человека, которое должно обеспечивать каждому в Украине достойную жизнь в старости, вследствие наступления инвалидности или потери кормильца в семье. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины напомнила, кто из членов семьи имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

Виды пенсий в Украине

Законодательством определены следующие виды пенсий:

по возрасту — назначается при наличии у человека необходимого страхового стажа после достижения предусмотренного законом возраста;

— назначается при наличии у человека необходимого страхового стажа после достижения предусмотренного законом возраста; по инвалидности — назначается в случае наступления инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы;

— назначается в случае наступления инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы; в связи с потерей кормильца — назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении;

— назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении; за выслугу лет — назначается до достижения пенсионного возраста отдельным категориям граждан.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Такой вид социальной выплаты назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении.

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты в возрасте до 23 лет;

муж или жена, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

В Пенсионном фонде отметили, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении. Кроме того, члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые и сами получали пенсию, имеют право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, 14 ноября сообщалось, как в правительстве планируют изменить нормативы и формат финансирования выплат. В Минсоцполитики предложили изменить концептуальный подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий.