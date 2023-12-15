"Четкий сигнал": в МИД Украины заявили о достижении решения о €50 млрд от ЕС

Деятельность Европейского фонда мира (EPF) позволит ускорить удовлетворение военных и оборонных потребностей Украины. Дипломаты ожидают завершения всех юридических процедур в январе 2024 года.

На саммите Европейского Союза было достигнуто принципиальное решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility), размер которого составит 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что принципиальное решение по 50 млрд евро является "четким сигналом, что финансовая поддержка Украины и в дальнейшем будет продолжаться со стороны Евросоюза". Дипломаты ожидают завершения всех юридических процедур в январе 2024 года.

В МИД уточнили, что 50 млрд евро, которые предоставит нашему государству Евросоюз. Они будут направляться, в частности, на поддержку показателей макроэкономической стабильности, модернизацию и восстановление нашего государства, а также ускорение интеграции в европейское сообщество.

Дипломаты приветствовали и согласование 12-го пакета санкций ЕС на саммите. Они положительно восприняли обязательства Евросоюза и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять насущные оборонные и военные потребности Украины. Это осуществляется в частности через функционирование Европейского фонда мира (EPF) и Миссии военной помощи, а также через предоставление двусторонней помощи.

В заявлении МИД призвали ЕС как можно быстрее принять решение относительно нового восьмого транша помощи, которая регулируется работой Европейского фонда мира. Представители нашего государства также поддержали предложение Европейского Совета ускорить деятельность над реформированием EPF. Увеличение финансирования фонда также обсуждается. Это должно ускорить удовлетворение военных потребностей Украины.

Напомним, 15 декабря стало известно, что премьер Венгрии Орбан наложил вето на выделение помощи Украине в размере €50 млрд от ЕС. В сообщении он отметил, что принятое вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета и анонсировал возвращение к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки.