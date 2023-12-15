Финансовое положение беженок ухудшается: эксперт рассказала о самом сложном за рубежом

Эксперт объясняет ухудшение финансового состояния женщин за рубежом низким уровнем грамотности по этому вопросу.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения до конца июня 2023 года за рубежом находится 6,3 миллиона беженцев из Украины. Подавляющее большинство — это уязвимые слои населения: 51% составляют дети до 18 лет, а 38% — женщины. Об этом свидетельствуют данные Центра экономической стратегии в исследовании "Беженцы из Украины: кто они, сколько их и как их вернуть?", которое приводит финансовый эксперт Инна Белянская в колонке для NV.

Как отмечает эксперт, которая также находится за границей во время войны, подавляющее большинство женщин выехали из Украины, имея с собой на содержании кого-то из близких — детей, одного или обоих родителей старшего возраста.

"В среднем каждая такая женщина имеет с собой двух человек", — говорит Белянская.

Почему финансовое состояние женщин со временем ухудшается

Со временем, как пишет эксперт, финансовые проблемы становятся для женщин за рубежом острее, несмотря на то, что жизнь понемногу стабилизируется. Инна Белянская объяснила это.

"Сбережения, если они были, уже потрачены: на обустройство жизни на новом месте, на помощь тем, кто остался в Украине или защищает страну на фронте. И это при том, как показывает практика, что уровень жизни переселенок часто ниже, чем был до войны в Украине, поскольку уровень расходов за рубежом другой. Лично для меня эта тема является болезненной из-за того, что и я, и многие мои коллеги и клиентки, также сейчас являются переселенками. И мы общаемся между собой и с другими женщинами, которые были вынуждены покинуть свои дома. Но если у меня и моих коллег есть работа, финансовые знания и финансовая устойчивость, то мы знаем, что у очень многих этого нет", — считает Инна Белянская.

По данным Всемирного банка для женщин, работа является основным источником для 33% женщин, в то время как 31% все еще полагаются на гуманитарную помощь, а 57% никогда не могут сэкономить, чтобы создать фундамент собственной социальной защиты.

Треть украинских беженок имеет основным источником дохода работу

По словам эксперта, то, что треть украинок за рубежом живут на доход от работы — это очень хорошая цифра. Однако ситуация осложняется еще и тем, что часть женщин работали удаленно на украинский бизнес. А в 2023 году некоторые компании начали требовать от работников работать в офисе, поэтому часть переселенок вынуждены были уволиться.

"Найдут ли они работу, которая позволит обеспечить хотя бы аналогичный уровень, — пока неизвестно", — говорит аналитик.

"Финансовая подушка" и источник пассивного дохода

Обычно у украинок за рубежом процентные как пассивный доход, так и сбережения. Почему? Эксперт объясняет это тем, что уровень занятости женщин до сих пор существенно ниже уровня занятости мужчин, а также женщины получали за аналогичную работу меньшую заработную плату, чем мужчины. Это в комплексе ограничивало финансовую свободу женщины.

"И это не только украинская статистика, такая ситуация характерна для большинства стран ЕС", — добавляет она.

Однако более весомая причина отсутствия у украинских женщин "финансовой подушки" — низкий уровень финграмотности, в частности женщин-беженок.

Эксперт также приводит данные исследования о финансовой инклюзии, которое в 2021 году проводилось USAID, сбережения и инвестиции имели лишь 11% украинцев, а услугой личного страхования пользовались лишь 8%. Эти показатели исключительно среди женщин были еще ниже.

"Сейчас женщинам-переселенкам, которые имеют временное убежище, а значит почти такие же возможности как и граждане страны, где они проживают, доступно гораздо большее количество финансовых инструментов. Но открытым остается вопрос их эффективного использования", — считает Белянская.

Тем временем в Польше, Норвегии, Ирландии и т.д. говорят о возможности отмены финансовой поддержки для украинских беженцев. Фокус исследовал этот вопрос в материале Сокращение помощи в 2024 году: какие страны планируют урезать выплаты украинским беженцам.

Напомним, в пять раз сократит соцвыплаты украинским беженцам Ирландия. Там власти одобрили сокращение еженедельной помощи, и теперь эта сумма составляет 38,8 евро.