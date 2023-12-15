Председатель российского Центрального банка объяснила то, что происходит с экономикой России, на примере автомобиля.

Глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика в РФ входит в так называемую "фазу перегрева", то есть наблюдается дефицит производственных и трудовых ресурсов. Об этом она сказала во время брифинга после решения повысить основную процентную ставку.

По словам Набиуллиной, рост российского ВВП в третьем квартале 2023 года значительно превысил ожидания и оперативная статистика за 4 квартал свидетельствует о сохранении этой тенденции, поэтому экономика работает на пределе своих возможностей.

"Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не поедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго", — пояснила Набиуллина.

По ее словам, при таком положении с экономикой создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже.

"Попытка расти быстрее потенциала путем мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который все больше будет съедать сбережения и рост зарплат. Как следствие, реального роста благосостояния общества мы не получим", — добавила глава российского Центрального банка.

С помощью повышением ставки Набиуллина хочет сдержать инфляцию в России и избежать такого плохого сценария.

Напомним, в США также считают, что война в Украине создает "значительную нагрузку" на экономику России, если бы не агрессия, ВВП был бы на 5% больше.

Тем временем президент РФ Владимир Путин гнет свою линию, утверждая, что украинская власть продолжает симпатизировать нацистам, поэтому Россия продолжит так называемые "демилитаризацию" и "денацификацию".