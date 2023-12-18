Найти деньги на пенсии и субсидии: о каком "плане Б" говорит советник президента Олег Устенко

В госбюджете на следующий год заложено около 46,2 млрд долларов иностранной финансовой помощи. Однако пока нет четкого понимания, когда Украина начнет получать средства финансовой поддержки от ЕС и США. На этот случай есть "план Б", говорит советник президента Олег Устенко. Что это за план и может ли он негативно повлиять на экономику Украины?

Для Украины во время войны международная поддержка остается очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности, говорят в Национальном банке Украины, где также ранее сообщили, что учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в 2024 году нужно не менее 37 млрд долл. Однако пока нет понимания, получит ли Украина хотя бы небольшую долю нужных средств от ЕС и США в январе 2024 года, есть только надежда, что партнеры сделают все для предоставления помощи Украине.

Советник президента Олег Устенко недавно сообщил в эфире телемарафона: "Если не будет поддержки в первые дни января — нужно переходить к "плану Б". Он может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов".

Фактически, речь идет о том, что в случае непоступления финансовой помощи Запада правительство будет вынуждено увеличивать объем выпусков облигаций (ОВГЗ). Однако, как отмечают эксперты, пока речь не идет об эмиссионном финансировании, то есть о запуске печатного станка гривны, применении довольно опасного механизма, способного наполнить казну, но одновременно пошатнуть стабильность национальной валюты (привести к ослаблению курса гривны).

Восстановление финансирования расходов через эмиссию — толстая красная линия, которую надо пересекать только в случае катастрофической ситуации

"Олег Устенко говорил об увеличении объемов выпуска ОВГЗ как мера, которая поможет пройти "первый этап" уменьшения помощи в начале января. Как я понимаю, речь идет о том, что если мы не получим обещанного финансирования (от США, от ЕС) в начале года, то определенное время (минимум месяц-два) критических проблем с финансированием расходов не будет и их можно будет перекрыть, использовав накопленные резервы, и увеличив привлечение средств через ОВГЗ", — объяснил в разговоре с Фокусом Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По его мнению, речь точно не идет о запуске печатного станка.

"Восстановление финансирования расходов через эмиссию — толстая красная линия, которую надо пересекать только в случае катастрофической ситуации. Сейчас наши проблемы далеко не столь критичны. Более того, отказ от такого монетарного финансирования — это одно из наших обязательств в рамках программы сотрудничества с МВФ, на которую также завязано другое финансирование от стран-партнеров", — отмечает Максим Самойлюк.

Эксперты сомневаются в реализации сценария эмиссионного финансирования бюджетных расходов Фото: УНИАН

Эксперт также сообщил, что в случае существенной задержки поступления помощи Запада в Украине могут возникнуть определенные сложности с закрытием расходов бюджета. Это может привести к пересмотру статей расходов государственного бюджета на 2024 год.

"Если львиная часть помощи Запада не будет поступать, нас действительно ждут сложности. Министр финансов Марченко заявлял, что на 2024 "провисают" 29 млрд долларов иностранной помощи — фактически, это средства от США и от ЕС. Даже если удастся привлечь больше финансирования от других стран, они все равно не смогут закрыть разрыв полностью. Поэтому, в случае непоступления помощи можно ожидать определенный пересмотр расходов бюджета; оборона точно будет оставаться в приоритете, но другие расходы, которые правительство признает некритичными, могут быть уменьшены. До сих пор у нас не было необходимости в таком сокращении как раз из-за достаточных объемов иностранной помощи", — объяснил эксперт.

Напомним, недавно экономисты отметили необходимость разработки "плана Б" на случай существенной задержки финансовой помощи от зарубежных партнеров.

Также Фокус писал, что в Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в переговорах по вопросам безопасности границ, что может разблокировать дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля.