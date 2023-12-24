Украинцам продают фальшивые доллары: что делать в случае сомнений относительно купюр

По данным НБУ, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составило всего 0,2 банкноты. В банкнотах высоких номиналов применены инновационные оптически-переменные элементы защиты, которые злоумышленникам чрезвычайно сложно воспроизвести.

Среди всех иностранных валют преступники в Украине чаще всего подделывают доллары. Причем преимущественно это купюры номиналом 50 и 100 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отметили, что в 2022 году доля долларов от всех поддельных банкнот иностранных валют составляла 91%, а евро — 8%.

При этом купюры номиналом 100 долларов подделывают гораздо чаще — 76% от общего количества изъятых поддельных купюр составляют именно они. На фальшивые 50 долларов приходится 23%. Что касается подделок евро, то ситуация следующая: 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

Кроме того, в Национальном банке отметили, что по результатам мониторинга 2022 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе. На 1 миллион настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло лишь 0,2 банкноты.

Что делать в случае сомнений относительно подлинности денег

В НБУ отметили, что в случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот как гривны, так и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Нацбанка.

"По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу", — рассказали в Национальном банке Украины.

Как отмечает регулятор, поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Нацбанк сообщает Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Поддельные банкноты передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что процесс смягчения валютных ограничений в будущем будет происходить осторожно.