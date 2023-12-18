Еще меньше валютных ограничений: в НБУ рассказали, какое разрабатывают решение

Как объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, процесс смягчения валютных ограничений в будущем будет происходить осторожно. Регулятор хочет отказаться от быстрых решений, которые могу казаться полезными сейчас, но окажутся токсичными для финансового рынка и экономики в дальнейшем.

Related video

В Национальном банке Украины (НБУ) подготавливают новые шаги для следующего этапа отмены валютных ограничений, котоыре были введены после начала полномасштабной войны. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный.

"Мы двигаемся четко по Дорожной карте смягчения валютных ограничений. Сейчас рассматриваем возможность разрешения на репатриацию "новых" дивидендов", — сказал он.

Важно

"Бизнесу нужен валютный кислород": в НБУ рассказали об отмене валютных ограничений

По его словам, в Нацбанке хотят, что бизнес пользовался еще большей свободой, но решения регулятора не должны создавать риски для макрофинансовой стабильности. Поэтому в НБУ будут действовать осторожно в вопросе отмены валютных ограничений.

"Напротив, они должны формировать добавленный эффект для экономики, помогать привлекать новый капитал", — сообщил глава НБУ.

Андрей Пышный также отметил, что Нацбанк готов отвергать быстрые решения, которые на первый взгляд могут казаться полезными сейчас, но будут токсичными для финансового рынка и экономики в будущем.

Отмена валютных ограничений: план НБУ

В июле 2023 года Нацбанк представил публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, в рамках которой был предусмотрен переход к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Сейчас регулятор, как отмечал Андрей Пышный, воплощает первый этап программы. Например, в октябре состоялся переход к управляемой гибкости курса.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года Нацбанк снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Также Фокус объяснял, что с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.

Важно

Присоединение Украины к единой зоне платежей в евро SEPA: НБУ инициирует план финансовой интеграции

Еще напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) решил снизить учетную ставку с 16% до 15% с 15 декабря 2023 года. Такое решение, по заявлению НБУ, согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.