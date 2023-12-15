Присоединение Украины к единой зоне платежей в евро SEPA: НБУ инициирует план финансовой интеграции

По словам главы НБУ, уже проведена основательная подготовительная работа, поэтому в следующем году Нацбанк надеется запустить процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции.

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Национальный банк Украины планирует в 2024 году инициировать присоединение Украины к SEPA — единой зоне платежей в евро. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Во время финансовой интеграции Украины в Евросоюз с 2024 года НБУ планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) с целью обеспечения достижения соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам путем имплементации соответствующего законодательства ЕС.

По словам Пышного, Украина существенно продвинулась в усовершенствовании законодательства для небанковского сектора и уже с начала 2024 года начнет переходный период для страхового рынка, который должен привести к полному соответствию европейским стандартам регулирования и надзора.

Глава Нацбанка также заверил, что будет поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства. Сейчас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы.

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Что предусматривает SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — единственная зона, в которой различие между внутренними и международными платежами в евро отсутствует полностью. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года.

Мгновенные платежи SEPA

Зона SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы с дополнительными опциональными функциями или услугами, такими как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются. Схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Что присоединение к SEPA даст Украине

Присоединение к SEPA станет — это знаковое событие для евроинтеграции Украины, которое будет способствовать росту украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса, уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС, снижению стоимости денежных переводов из/в страны ЕС.

По словам Пышного, членство в ЕС предусматривает обеспечение свободного движения капитала, добавил он. НБУ будет работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной нами стратегией.

"Также мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", — подчеркнул глава НБУ.

Напомним, в марте 2023 года уже говорили, что параллельно с внедрением IBAN появится технологическая возможность присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей. Об этом тогда сообщала пресс-служба Национального банка Украины.

Также напомним, что в конце 2022 года в НБУ представили концепцию е-гривны — электронной формы денежной единицы Украины. Сейчас разрабатываются варианты того, как будет функционировать цифровая гривна, от чего будут зависеть ее основные характеристики.