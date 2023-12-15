Приєднання України до єдиної зони платежів у євро SEPA: НБУ ініціює план фінансової інтеграції

За словами голови НБУ, вже проведено ґрунтовну підготовчу роботу, тож наступного року Нацбанк сподівається запустити процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції.

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Національний банк України планує 2024 року ініціювати приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. Про це повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Під час фінансової інтеграції України до Євросоюзу від 2024 року НБУ планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) із метою забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

За словами Пишного, Україна суттєво просунулася в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку 2024 року почне перехідний період для страхового ринку, який має привести до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду.

Голова Нацбанку також запевнив, що буде підтримувати високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.

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Що передбачає SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — єдина зона, в якій відмінність між внутрішніми та міжнародними платежами в євро відсутня повністю. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.

Миттєві платежі SEPA

Зона SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи із додатковими опціональними функціями або послугами, такими як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються. Схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Що приєднання до SEPA дасть Україні

Приєднання до SEPA стане — це знакова подія для євроінтеграції України, що сприятиме росту української економіки. Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу, зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС, зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

За словами Пишного, членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу, додав він. НБУ працюватиме над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої нами стратегії.

"Також ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", — підкреслив голова НБУ.

Нагадаємо, у березні 2023 року вже говорили, що паралельно з впровадженням IBAN з'явиться технологічна можливість приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів. Про це тоді повідомляла пресслужба Національного банку України.

Також нагадаємо, що наприкінці 2022 року в НБУ представили концепцію е-гривні — електронної форми грошової одиниці України. Наразі розробляються варіанти того, як функціонуватиме цифрова гривня, від чого залежатимуть її основні характеристики.