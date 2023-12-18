"Каждая копейка идет на армию": PornHub оштрафовали за неуплату налогов, — Гетманцев

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что известный сервис Onlyfans с начала 2023 года уплатил в государственный бюджет Украины более 944 тыс. долларов США.

Не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. За уклонение от уплаты налога на Google PornHub оштрафовали на 5543 долларов США. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, по его словам, известный сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала 2023 года 944,1 тысячи долларов США.

В то же время, как отмечает Гетманцев, компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долларов США и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

PornHub избегает уплаты налога на Google

Также председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что "каждая копейка так называемого налога на Google идет на финансирование потребностей нашей армии", а Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта.

Напомним, ранее российские медиа сообщали, что на популярном сайте для взрослых PornHub появилась реклама российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Таким образом граждан пытаются привлечь поехать воевать в Украину.