Протесты на границе: польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков, — ГПСУ

По информации пограничников, забастовщики не планируют задерживать грузы гуманитарного и безопасного характера, а также перевозки животных и скоропортящихся продуктов.

В понедельник, 18 декабря, после 15:00 польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорохуск — Ягодин". О начале блокады на украино-польской границе сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на Пограничную стражу Республики Польша.

По информации пограничников, организаторы протеста планируют пропускать украинские грузовики по одному в час. Однако, как обычно, обещают, что будут пропускать вне очереди транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и те, что перевозят животных или скоропортящиеся продукты.

Также забастовщики не планируют задерживать на КПП автобусы и легковые автомобили.

Польско-украинская граница — какова ситуация

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" открыли проезд для пустых грузовиков.

В результате блокирования протестующими границы с Украиной экспорт через эти пункты пропуска снизился на 40%, а госбюджет Украины потерял 9,3 миллиарда гривен из-за недопоступлений таможенных платежей.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Польше на парковке неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", ожидая пересечения границы, умер 54-летний водитель грузовика из Украины.

Кроме того, 23 ноября в Польше на стоянке неподалеку этого же пункта пропуска умер еще один украинский водитель. Известно, что его автомобиль был на харьковской регистрации.