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Новая денежная помощь: кто из украинцев может получить почти 4500 гривен

Анастасия Ковалева
Новая денежная помощь от Саѕһ For Refugees

Украины могут получить материальную помощь от фонда Саѕһ For Refugees в размере 4415 грн, если у них есть статус вдовы/вдовца, в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше или наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

Граждане Украины, столкнувшиеся с трудными обстоятельствами из-за военных действий, могут получить дополнительную финансовую поддержку в виде 4415 гривен от благотворительной организации. Об этом сообщает благотворительный фонд Дукат (Саѕһ For Refugees).

Фонд предоставил возможность предварительной регистрации для вдов и вдовцов, проживающих на территории Херсонской области, с целью предоставления финансовой помощи для обеспечения жизнедеятельности населения в период особых трудностей.

Сумма базовой помощи на семью составляет 4415 грн, размер может быть увеличен для отдельных категорий семей при предоставлении соответствующих документов.

Поддержку могут ожидать лица, соответствующие следующим критериям:

  • статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022 года;
  • в составе семьи есть ребенок 13 лет и младше или человек 65 лет и старше;
  • наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной части Херсонской области.

Документы, которые необходимы для регистрации

При прохождении личной регистрации у волонтеров фонда необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт или ID-карту (к ID-карте выписка о месте жительства);
  • идентификационный код;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о смерти мужа;
  • свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);
  • номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • документ, удостоверяющий инвалидность 1 группы (при наличии).

Онлайн-форма для предварительной регистрации доступна по указанной ссылке.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что в Украине вырос максимальный размер пенсий для получения помощи от ООН. Рост с 3 тысяч гривен до 3 250 гривен произойдет за счет средств ВПП ООН.