Пенсии в Украине: кому ждать повышения выплат с 1 января 2024 года

На 2024 год запланировано три повышения пенсий для украинцев, в частности вырастет и средняя выплата по стране.

В Украине уже вскоре повысят часть пенсионных выплат. В частности вырастут минимальные и максимальные пенсии. Повышение выплат назначено на 1 января 2024 года, сообщает OBOZ.UA.

Перерасчет пенсионных выплат предусмотрен государственным бюджетом Украины на 2024 год. Суммы минимальной и максимальной пенсии привязаны к показателю прожиточного минимума. С 2024 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится с 2 093 до 2 361 грн. Существенно возрастет максимальная пенсионная выплата — на 2 680 грн.

Следовательно, размеры выплат будут такими:

минимальная пенсия (1 прожиточный минимум) — 2 361 грн;

максимальная пенсия (10 прожиточных минимумов) — 23 610 грн.

Надбавки к пенсии по возрасту

Пенсионеры определенного возраста, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам:

лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

Однако, эти надбавки за возраст не получат лица, имеющие пенсионные выплаты размером более 10 340,35 гривны.

Кроме того, пенсионеры, которые имеют сверхурочные страховой стаж получат доплаты к пенсии. За каждый дополнительный год будут доплачивать по 23,6 грн.

Также известно, что выплаты в 2024 году будут расти не только в январе, но и в марте и для разных категорий пенсионеров.

Напомним, 17 декабря Фокус писал, в каких случаях для назначения пенсии придется обратиться в суд. В ПФУ отметили, что назначение пенсии без предоставления оригинала трудовой книжки, даже если есть нотариально заверенные копии всех страниц документа, невозможно.