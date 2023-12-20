50 тысяч грн моральной компенсации: украинец выиграл суд по фейковому долгу за газ

Суд признал необоснованным начисление долга в размере больше 42 тысяч гривен и обязал "Черниговгаз" выплатить компенсацию.

Прилукский горрайонный суд Черниговской области удовлетворил иск жителя города Прилуки к "Черниговгазу" и обязал компанию списать долг клиента в размере 42 тыс. грн и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда от 14 декабря.

После отключения газа для замены котла "Черниговгаз" отказался подключать его обратно, требуя у клиента оплаты долга в 42 000 гривен. Более того, сам долг был начислен с задержкой, видимо, после внесения изменений в расчеты.

"С целью эффективной защиты прав истца, как бытового потребителя природного газа, с учетом начала отопительного сезона, отсутствия возможности другим способом отапливать жилой дом, в котором он с супругой постоянно проживает, учитывая полную техническую готовность к пуску газа, что подтверждается Актом принятия в эксплуатацию объекта от 20.07.2021 года, наличие установленного ответчиком нового счетчика газа, отсутствие задолженности за услуги по распределению газа, наличием заказанной мощности до конца 2021 года и заказанной мощности на 2022 год, представитель истца и просит обеспечить иск", — говорится в одном из определений суда, который рассматривал дело.

Суд признал необоснованным начисление долга в размере 42 839,45 гривен и вынес решение обязать компанию выплатить клиенту 50 000 гривен компенсации за моральный ущерб, а также покрыть судебные издержки в размере 2 147,20 гривен.

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