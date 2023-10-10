Пенсионер выиграл суд у ПФУ и получил тысячи гривен компенсации: как ему это удалось

Пенсионер получил 137,2 тысячи гривен в качестве недоплаченных выплат по перерасчету и еще 7 тысяч за моральный ущерб.

Related video

Пенсионер из Чернигова выиграл суд у Пенсионного фонда Украины и получил компенсацию морального ущерба в размере 7 тысяч гривен. Об этом говорится в решении суда.

Ранее пенсионер подал иск в суд, потребовав перерасчет пенсии. Он является военным пенсионером и имеет право на перерасчет. Однако Пенсионный фонд Украины в Черниговской области отказался проводить перерасчет. В результате суд обязал Пенсионный фонд Украины провести перерасчет пенсии и выплатить пенсионеру компенсацию в размере 137,2 тысячи гривен.

Впрочем, ПФУ не выполнил решения суда и не выплатил компенсацию. В результате пенсионер подал новый иск в суд, потребовав компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч гривен.

Важно

Пенсии в Украине: кто из украинцев может получить прибавку до 840 грн

Суд против ПФУ — решение

Суд удовлетворил иск пенсионера частично и обязал ПФУ выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 7 тысяч гривен.

Суд признал, что действиями Пенсионного фонда Украины пенсионеру были причинены нравственные страдания, выражающиеся в нарушении его прав и законных интересов, а также в причинении ему материального ущерба.

Решение суда вступило в законную силу.

Важно

Пенсии в 2024 году проиндексируют по-новому: эксперты оценили, на сколько вырастут выплаты

Ранее сообщалось, что некоторые пенсионеры потеряют до 50% своих выплат из-за непогашенных взысканий.

Напомним, что 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение балльной системы для индексации пенсии. По его словам, реформа запланирована на 2024 год.